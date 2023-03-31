Макдэвид забил 300-й гол в карьере в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился в матче с «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 26-летний канадец забил свой 61-й гол в этом сезоне и 300-й в карьере.

К середине третьего периода «Эдмонтон» ведет со счетом 2:0.

В этом сезоне на счету Макдэвида 144 (61+83) очка в 76 матчах.