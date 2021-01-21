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Нападающий «Айлендерс» Бэйли не тренируется с командой из-за нарушения медицинского протокола

16:33
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НХЛ включила нападающего «Айлендерс» Джоша Бэйли в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19, написал в Twitter журналист Эндрю Гросс.

В нынешнем сезоне 33-летний Бэйли успел провести 3 матча в регулярном чемпионате.

Ранее «Вашингтон» был оштрафован на 100 тысяч долларов за нарушение протоколов Covid-19, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.

От тренировок с командой были отстранены Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

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