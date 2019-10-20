Наместников забросил крутую шайбу за «Оттаву». Это его третий гол в сезоне
08:34
Форвард «Оттавы» Владислав Наместников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:5). Он забросил шайбу, когда его команда играла в меньшинстве. Для россиянина это третий гол в нынешнем сезоне.
Владислав Наместников — просто красавчик. Отличился в меньшинстве и забил свой уже третий гол за «Оттаву». pic.twitter.com/RsMXNFxUdC— NHL Россия (@NHLrussia) October 20, 2019
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