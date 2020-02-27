Наместников дебютировал в составе «Колорадо»
04:45
Российский нападающий Владислав Наместников дебютировал за «Колорадо» в матче регулярного чемпионата с «Баффало». Россиянин играет в третьем звене Пьером-Эдуаром Белльмаром и Мартином Каутом.
Напомним, что «Оттава» во время дедлайна обменяла Наместникова в «Колорадо» на право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.
Simmonds hit pic.twitter.com/tRB6FMDQA4— Ben Mathewson (@Ben_Mathewson) February 27, 2020
newcomer Vlad Namestnikov lookin real sharp in these Avs military threads ?? pic.twitter.com/JH6xZziBnz— Andy (@thereubins) February 27, 2020
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