Наместников дебютировал в составе «Колорадо»

Российский нападающий Владислав Наместников дебютировал за «Колорадо» в матче регулярного чемпионата с «Баффало». Россиянин играет в третьем звене Пьером-Эдуаром Белльмаром и Мартином Каутом.

Напомним, что «Оттава» во время дедлайна обменяла Наместникова в «Колорадо» на право выбора в четвёртом раунде драфта 2020 года.