«Надеемся, обе команды весело проводят время». «Даллас» — о серии «Тампы» против «Айлендерс»
11:44
«Даллас» после выхода в финал Кубка Стэнли в Twitter пошутил над параллельной парой полуфиналистов сезона — «Тампа-Бэй» и «Айлендерс».
«Надеемся, они очень весело проводят время», — пишет пресс-служба «Далласа».
После пяти сыгранных матчей «Тампа» ведет в серии — 3-2. «Даллас» ранее в финале «Востока» обыграл «Вегас» — 4-1.
We just hope both teams are having fun ?— Dallas Stars (@DallasStars) September 16, 2020