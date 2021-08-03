Мюррей подписал однолетний контракт с «Колорадо» на два миллиона долларов

«Колорадо» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Райаном Мюрреем. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, за который он заработает 2 миллиона долларов.

Прошлый сезон Мюррей провел в «Нью-Джерси», а до этого на протяжении 7 сезонов выступал за «Коламбус». Всего в НХЛ на его счету 395 матчей, в которых он набрал 124 (15+109) очков.

Мюррей — второй номер драфта НХЛ-2012, на котором под первым номером был выбран российский форвард Наиль Якупов.