В «Чикаго» рассказали, как проходили переговоры с Флери после обмена

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн рассказал о переговорах с голкипером Марком-Андре Флери после сенсационного обмена из «Вегаса».

«У него трое детей. У меня тоже есть дети. Быть хоккеистом сложно. Понятно, что обмен стал для него сюрпризом. Поговорив с ним в первый раз, я понял, что происходит. Он поблагодарил меня за звонок и сказал: «Мне нужно время, чтобы все осознать. Я был бы признателен, если вы возьмете небольшую паузу». Я ответил, что нет никаких проблем. Я поставил себя на его место. Мы дали ему столько времени, сколько ему было нужно, чтобы все переварить», — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Боумэна.

Сразу после обмена, в результате которого в «Голден Найтс» перешел форвард Микаэл Хаккарайнен, появилась информация о нежелании 36-летнего Флери играть в «Блэкхокс». Голкипер был шокирован этой новостью, которую он узнал из Twitter. Флери обсуждал с семьей возможность завершить карьеру.

В этом сезоне Флери стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. Голкипер сыграл 26-10-0 при 1,98 в среднем пропущенных гола, 92,8% сэйвов и шести шатаутах. В 16 матчах плей-офф он сыграл 9-7 при 2,04 гола и 91,8% сэйвов.