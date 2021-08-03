Крейчи вернулся в Чехию после 15 сезонов в НХЛ
08:34
Нападающий Давид Крейчи вернулся на родину и подписал контракт с чешским «Оломоуцем», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 35-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.
Крейчи принял решение вернуться в Чехию из США ради семьи. В НХЛ он провел 15 сезонов за «Бостон», в составе которого отыграл 962 матча и набрал 730 (215+515) очков. В составе «Брюинз» он завоевал один Кубок Стэнли в 2011 году.
Отметим, что Крейчи начинал свою карьеру в молодежной команде «Оломоуца» в 2000-м году, откуда перебрался в «Оцелари» и «Кладно».
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