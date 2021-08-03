Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Крейчи вернулся в Чехию после 15 сезонов в НХЛ

08:34
Теги:

Нападающий Давид Крейчи вернулся на родину и подписал контракт с чешским «Оломоуцем», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 35-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

Крейчи принял решение вернуться в Чехию из США ради семьи. В НХЛ он провел 15 сезонов за «Бостон», в составе которого отыграл 962 матча и набрал 730 (215+515) очков. В составе «Брюинз» он завоевал один Кубок Стэнли в 2011 году.

Отметим, что Крейчи начинал свою карьеру в молодежной команде «Оломоуца» в 2000-м году, откуда перебрался в «Оцелари» и «Кладно».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

Дрессел: «Не сохраню ни одну из пяти золотых медалей Токио. Мне не нужен кусок металла»
Медальный прогноз Олимпиады на 3 августа: одно золото для России уже будет счастьем
Боец закинул соперника на спину и станцевал лезгинку. Это было во время поединка
Белорусы идут в командном зачете наравне с Фиджи, а украинцы проигрывают Доминикане. Что происходит в Токио с нашими соседями?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд