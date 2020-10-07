«Мы не успели даже познакомиться». Аскаров пока не говорил с Трениным о «Нэшвилле»

Голкипер Ярослав Аскаров, который был выбран на драфте НХЛ «Нэшвиллом», заявил, что еще не общался с партнером по СКА Яковым Трениным, который играл за «Предаторз».

«У меня с Яшей Трениным не получилось даже много потренироваться. Не то, чтобы обсудить с ним «Нэшвилл», — сказала Аскаров в интервью пресс-службе лиги. — Мы только одну тренировку работали вместе, после чего они уехали на выезд, а я остался по определенным причинам. Поэтому мы не успели даже познакомиться. Но в скором времени я выйду, и тогда обсудим все эти вопросы.

То, что меня выбрали на драфте выше всех российских вратарей в истории — даже не знаю, что об этом говорить. Еще не задумывался на этот счет. Можно сказать, я долго к этому шел и пришел. Такая фраза уместна, но я пока не осознал, что случилось.

У меня нет нервозности, когда я думаю об НХЛ. Есть желание и страсть приехать в «Нэшвилл». Никакого волнения не испытываю. Может, это теперь так, и потом появится переживание. Но не сейчас».