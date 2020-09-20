«Может, просто своруем его?» Худобин рассказал, о чем подумал, когда увидел Кубок Стэнли

Вратарь «Далласа» Антон Худобин пошутил о своем первом матче в финальной серии Кубка Стэнли. В первой встрече финала «Старз» обыграли «Тампу» (4:1), а россиянин был признан первой звездой матча — он отразил 35 бросков из 36.

— Вы знаете, я увидел трофей не сразу. Мы даже посмеялись с ребятами: «Может, просто своруем Кубок Стэнли, да и всё?». Но финал есть финал. Для меня это тоже впервой. Интересно. Но ты понимаешь, что это такие же матчи. Просто сейчас играют только две команды, и всё. Слава богу, мы победили и двигаемся дальше. Не думаю, что стоит слишком фокусироваться на том, что это финал. Просто нужно выходить и делать свою работу.

Наши парни очень здорово зачищали пятачок, делали подборы. Хоккей — это командный спорт, правильно? Я делаю свою часть работы, они — свою. Мы здорово общаемся, и отлично видеть, когда ребята блокируют броски, убирают шайбу от наших ворот. Это было восхитительно.