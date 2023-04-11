Моррисси стал рекордсменом «Виннипега» по количеству матчей с набранными очками за сезон среди защитников

Джош Моррисси обновил рекорд «Виннипега» по количеству матчей с набранными очками за сезон среди защитников.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:2) Моррисси набрал 3 (1+2) очка.

Как сообщает сайт лиги, канадский хоккеист записал на свой счет 20-ю игру с очками в сезоне-2022/23 и превзошел рекорд Дастина Бафлина (19 матчей с очками в сезоне-2011/12) по количеству набранных очков за сезон среди защитников клуба (и франшизы, с учетом достижений «Атланты»).

Всего в текущем сезоне НХЛ Моррисси набрал 75 (16+59) очков в 77 матчах в составе «Виннипега».