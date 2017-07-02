"Монреаль" продлил контракт с Прайсом на восемь лет

"Монреаль" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Кэри Прайсом. Новое соглашение с 29-летним вратарем рассчитано на 8 лет. По информации RDS, зарплата игрока составит 10,5 миллиона долларов за сезон. Отметим, что таким образом он сравнялся по зарплате с нападающими "Чикаго" Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном, и стал самым дорогим вратарем в лиге.
Контракт начнет действовать с сезона 2018/19, по действующему соглашению Прайс получает 6,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне канадец провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 37 побед при проценте отраженных бросков 92,3. Всего в лиге на его счету 509 игр и 270 побед.
Овечкин, Малкин, Ягр. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ
😀😀😀#GoHabsGo pic.twitter.com/XHDYBPHFlz– Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 2 июля 2017 г.
Dr.Nevr
Увеличили зарплату в 2 раза...В Монреале полагают, что он совсем пропускать голы не будет или забивать научился?!)) Это вместо того, чтобы достойную з.п. Радулову дать. Забивать то кто будет?!))
23:40 2 июля