Дадонов отметился голом в проигранном матче «Монреаля» против «Нью-Джерси»

«Монреаль» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Дэвилз» одержали десятую победу подряд.

Автором единственного гола «Канадиенс» стал российский нападающий Евгений Дадонов.

«Нью-Джерси» с 26 очками идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 10-м месте — 17 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Хьюз — 6 (бол., Хэмилтон, Братт), 23:57 — 0:1. Хэмилтон — 5, 26:06 — 0:2. Дадонов — 1 (Монахэн, Савар), 29:55 — 1:2. Хьюз — 7 (Мерсер), 35:29 — 1:3. Братт — 6 (Хьюз, Мерсер), 52:19 — 1:4. Марино — 2 (п.в.), 59:56 — 1:5.

Вратари: Аллен (56:06 — 59:56) — Ванечек.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (15+5+6) — 39 (11+18+10).

Наши: Дадонов (15.12/4/+1) — -.

16 ноября. Монреаль. Centre Bell.