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Сегодня, 05:43

«Флорида» выиграла у «Вашингтона». Бобровский сделал 41 сейв

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российские нападающие «Кэпс» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Защитник Дмитрий Орлов пропустил игру из-за травмы.

«Флорида» набрала 19 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» с 16 очками располагается на 12-й строчке.

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«Флорида» — «Вашингтон» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Барков — 4, 5:45 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Экблад, Ткачак), 23:46 — 2:0. Строум — 5 (Снивли, Карлсон), 35:04 — 2:1. Казинс — 2 (Форслинг, Ткачак), 47:02 — 3:1. Карлсон — 3 (Густафссон, Манта), 51:15 — 3:2. Верхэге — 9 (Барков, Монтур), 57:00 — 4:2. Верхэге — 10 (п.в., Ткачак, Барков), 58:36 — 5:2.

Вратари: Бобровский — Кемпер (51:11 — 51:15, 57:23 — 58:36).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 43 (22+14+7) — 42 (9+12+21).

Наши: — - Кузнецов (22.37/8/-2), Овечкин (25.31/3/-1).

16 ноября. Майами. FLA Live Arena.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 16 7 9 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 16 8 8 17
7 Баффало 16 7 9 14
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2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 16 7 9 16
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16.11 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 5 : 4 ОТ
16.11 03:00
Флорида – Вашингтон
 5 : 2
16.11 03:30
Коламбус – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.11 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 2 : 1
16.11 06:00
Анахайм – Детройт
 3 : 2 ОТ
16.11 06:00
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