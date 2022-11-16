«Флорида» выиграла у «Вашингтона». Бобровский сделал 41 сейв

«Флорида» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российские нападающие «Кэпс» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Защитник Дмитрий Орлов пропустил игру из-за травмы.

«Флорида» набрала 19 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» с 16 очками располагается на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вашингтон» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Барков — 4, 5:45 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Экблад, Ткачак), 23:46 — 2:0. Строум — 5 (Снивли, Карлсон), 35:04 — 2:1. Казинс — 2 (Форслинг, Ткачак), 47:02 — 3:1. Карлсон — 3 (Густафссон, Манта), 51:15 — 3:2. Верхэге — 9 (Барков, Монтур), 57:00 — 4:2. Верхэге — 10 (п.в., Ткачак, Барков), 58:36 — 5:2.

Вратари: Бобровский — Кемпер (51:11 — 51:15, 57:23 — 58:36).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 43 (22+14+7) — 42 (9+12+21).

Наши: — - Кузнецов (22.37/8/-2), Овечкин (25.31/3/-1).

16 ноября. Майами. FLA Live Arena.