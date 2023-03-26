«Монреаль» разгромил «Коламбус», Марченко забил гол

Читать «СЭ» в

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 8:2.

В составе «Канадиенс» хет-трик оформил Рафаэль Харви-Пинар, 4 (1+3) очка набрал Ник Сузуки. У «Блю Джэкетс» отличились Лэйн Педерсон и Кирилл Марченко.