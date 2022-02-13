Покер Скиннера принес «Баффало» победу над «Монреалем»

«Баффало» на выезде победило «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Клинки» выиграли со счетом 5:3.

Покер оформил нападающий «Баффало» Джефф Скиннер. Он довел лицевой счет до 20 голов в этом сезоне. Он достиг этой отметки впервые с сезона-2018/19, в котором забросил 40 шайб.

Для «Монреаля» это третье поражение подряд после назначения Мартена Сан-Луи на пост главного тренера команды.

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«Монреаль» — «Баффало» — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Голы: Скиннер — 17 (Фицджеральд, Так), 3:41 — 0:1. Хоффман — 9 (Шюнеман, Байрон), 21:11 — 1:1. Скиннер — 18 (Далин), 30:15 — 1:2. Питри — 2 (Эванс, Питлик), 31:13 — 2:2. Армиа — 2 (Пелинг, Кулак), 36:09 — 3:2. Томпсон — 15 (бол., Кребс, Скиннер), 38:24 — 3:3. Скиннер — 19 (бол.), 48:16 — 3:4. Скиннер — 20 (бол., Так), 58:14 — 3:5.

Вратари: Монтембо (58:30) — Андерсон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (8+11+13) — 31 (12+12+7).

Наши: Романов (21.06/0/0) — -.

13 февраля. Монреаль. Centre Bell. 500 зрителей.