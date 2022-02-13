Форвард «Оттавы» Уотсон дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Оттавы» Остин Уотсон дисквалифицирован на два матча за блокировку защитника «Бостона» Джека Ахкана во время субботнего матча, в котором «Бостон» победил со счетом 2:0. Такой вердикт вынес департамент НХЛ по безопасности игроков, сообщает сайт НХЛ.

Эпизод произошел на отметке 8:07 первого периода. Во время матча Уотсон получил малый штраф за блокировку.

Согласно условиям коллективного трудового соглашения, и исходя из расчета среднегодовой зарплаты, Уотсон потеряет 15 тысяч долларов. Средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.