Нападающий «Колорадо» Бураковски выйдет на рынок свободных агентов
Агент нападающего «Колорадо» Андре Бураковски Кевин Эпп заявил, что его клиент выйдет на рынок свободных агентов, сообщает журналист Пьер Лебрюн.
Однако он не исключил, что 27-летний игрок сборной Швеции может все же остаться в «Эвеланш» и заключить новый контракт.
В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате 80 матчей и набрал 61 (22+39) очко.
В плей-офф на его счету 12 матчей и 8 (3+5) результативных баллов. «Эвеланш» выиграли Кубок Стэнли, победив в финале «Тампу», но Бураковски пропускал решающие матчи из-за травмы.
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|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|5
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|7
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|0
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|0
|8
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|0
|0
|0
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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