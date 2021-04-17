«Миннесота» выиграла у «Сан-Хосе»

«Миннесота» переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Шаркс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападаюий «Уайлд» кирилл Капризов сыграл 15 с половиной минут, но не сделал ни одного броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Хертл — 13 (Шимек, Власик), 3:32 — 0:1. Бонино — 6, 9:30 — 1:1. Зуккарелло — 9 (Раск), 22:15 — 2:1. Паризе — 6 (Дамба, Бонино), 23:20 — 3:1. Кейн — 17 (мен.), 53:43 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Джонс (58:07).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 18 (4+7+7) — 22 (8+4+10).

Наши: Капризов (15.29/0/0) — Кныжов (17.33/0/0).

17 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.