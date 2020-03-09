«Миннесота» обыграла «Анахайм», у «Уайлд» 8 побед в 11 матчах

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Миннесоте» — 4:5. У гостей 8 побед в 11 последних встречах. Они занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Дубль у «дикарей» оформил Кевин Фиала. Ассистентский хет-трик в составе «Анахайма» на счету Рикарда Ракелля. У Якоба Сильфверберга 3 (2+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 4:5 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы: Сильверберг — 19 (Ракелль, Ларссон), 11:18 — 1:0. Цуккарелло — 15 (Гальченюк, Фолиньо), 12:02 — 1:1. Фиала — 22 (бол., Паризе, Сперджен), 13:33 — 1:2. Хейнен — 10 (Милано, Гецлаф), 31:52 — 2:2. Сильверберг — 20 (Ракелль), 34:55 — 3:2. Раск — 5, 41:49 — 3:3. Гальченюк — 8, 54:20 — 3:4. Дьос — 1 (Сильверберг, Ракелль), 58:18 — 4:4. Фиала — 23 (бол., Канин, Сутер), 64:01 — 4:5.

Вратари: Миллер (57:54 — 58:18) — Дубник.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 26 (6+6+13+1) — 30 (11+6+11+2).

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9 марта. Анахайм. Honda Center.