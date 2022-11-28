Михеев в матче с «Сан-Хосе» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

28-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте после рикошета от Андрея Кузьменко и сделал счет 2:2.

На данный момент на счету Кузьменко 13 (4+7) очков в 19 матчах сезона.