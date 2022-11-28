«Виннипег» на выезде разгромил «Чикаго»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 7:2.

В составе «Джетс» по дублю оформили Пьер-Люк Дюбуа и Саку Маеналайнен, 3 (1+2) очка у Кайла Коннора, еще по шайбе забросили Янсен Харкинс и Марк Шайфли. У «Блэкхокс» отличились Тэйлор Рэддиш и Джуджхар Хайра.

После этого матча «Виннипег» с 27 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 16 очками — на 15-й строчке.