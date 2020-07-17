Михеев наигрывается в тройке с Таваресом и Марнером
17 июля 2020, 18:10
«Торонто» проведет первую полноценную тренировку с участием всех хоккеистом. Тренерский штаб определил сочетания звеньев, в которых будут работать хоккеисты, сообщает в Twitter журналист Джонас Сигел.
Россиянин Илья Михеев попал в одно из ведущих сочетаний в нападении. Он тренируется в одной тройке с Джоном Таваресом и Митчем Марнером.
В нынешнем сезоне в НХЛ Михеев провел 39 матчей и набрал 23 (8+15) очка. На лед форфард не выходил с 27 декабря. Тогда в матче с «Нью-Джерси» россиянин получил рассечение руки.
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