Михеев наигрывается в тройке с Таваресом и Марнером

«Торонто» проведет первую полноценную тренировку с участием всех хоккеистом. Тренерский штаб определил сочетания звеньев, в которых будут работать хоккеисты, сообщает в Twitter журналист Джонас Сигел.

Россиянин Илья Михеев попал в одно из ведущих сочетаний в нападении. Он тренируется в одной тройке с Джоном Таваресом и Митчем Марнером.

Leafs lines today in first full practice:



Nylander-Matthews-Hyman

Mikheyev-Tavares-Marner

Engvall-Kerfoot-Kapanen

Clifford-Gauthier-Spezza



Rielly-Ceci

Muzzin-Holl

Dermott-Barrie

Sandin-Marincin



Andersen-Campbell



*Nick Robertson not in this group — Jonas Siegel (@jonassiegel) July 17, 2020

В нынешнем сезоне в НХЛ Михеев провел 39 матчей и набрал 23 (8+15) очка. На лед форфард не выходил с 27 декабря. Тогда в матче с «Нью-Джерси» россиянин получил рассечение руки.