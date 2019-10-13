Михеев эффектно реализовал выход один на один. Видео

«Торонто» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». В концовке второго периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для 25-летнего россиянина это вторая заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика