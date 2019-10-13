Михеев эффектно реализовал выход один на один. Видео
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«Торонто» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». В концовке второго периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для 25-летнего россиянина это вторая заброшенная шайба в этом сезоне.
One-on-one race and Ilya Mikheyev wins this one.— NHL (@NHL) October 13, 2019
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