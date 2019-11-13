Михаил Сергачев: «Волкову заехали в голову. Такое прощать нельзя»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев в интервью «Известиям» объяснил, почему ввязался в драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Россиянин подрался с защитником «Сэйбрз» Расмусом Ристолайненом.

— Со стороны показалось, что в шведских матчах «Тампа» обыграла «Баффало» достаточно уверенно.

— Все ребята бросались под шайбы, закрывали ворота и мешали игрокам «Баффало». Поэтому мы сделали свою работу достаточно надежно. Стараемся играть попроще, когда ведем в одну-две шайбы, не придумывать ничего лишнего. Забрасывать шайбу за спины соперников. Так же как они играют против нас.

— В первом матче с «Баффало» вы поучаствовали в драке. Что произошло?

— Просто один человек (Расмус Ристолайнен) заехал локтем в голову Волку (Александр Волков). Считаю, что такое прощать нельзя. Поэтому сразу на него напрыгнули. У нас команда как единое целое. Один за всех и все за одного, поэтому такое поведение соперника нами не прощается.

— Как команда приняла Волкова после его перевода из фарм-клуба?

— Отлично приняли Саню. Он хороший игрок — все это понимают и стараются ему помочь советом на льду или вне его. Все в «Тампе» пытаются создать для него такие условия, чтобы ему было проще адаптироваться к НХЛ.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей