Михаил Сергачев: «Волкову заехали в голову. Такое прощать нельзя»
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев в интервью «Известиям» объяснил, почему ввязался в драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Россиянин подрался с защитником «Сэйбрз» Расмусом Ристолайненом.
— Со стороны показалось, что в шведских матчах «Тампа» обыграла «Баффало» достаточно уверенно.
— Все ребята бросались под шайбы, закрывали ворота и мешали игрокам «Баффало». Поэтому мы сделали свою работу достаточно надежно. Стараемся играть попроще, когда ведем в одну-две шайбы, не придумывать ничего лишнего. Забрасывать шайбу за спины соперников. Так же как они играют против нас.
— В первом матче с «Баффало» вы поучаствовали в драке. Что произошло?
— Просто один человек (Расмус Ристолайнен) заехал локтем в голову Волку (Александр Волков). Считаю, что такое прощать нельзя. Поэтому сразу на него напрыгнули. У нас команда как единое целое. Один за всех и все за одного, поэтому такое поведение соперника нами не прощается.
— Как команда приняла Волкова после его перевода из фарм-клуба?
— Отлично приняли Саню. Он хороший игрок — все это понимают и стараются ему помочь советом на льду или вне его. Все в «Тампе» пытаются создать для него такие условия, чтобы ему было проще адаптироваться к НХЛ.
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https://iz.ru/942376/aleksei-fomin/volku-zaekhali-v-golovu-takoe-proshchat-nelzia