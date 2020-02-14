Мэттьюс обошел Овечкина и догнал лидера снайперской гонки НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился голом в матче регулярного матча НХЛ против «Далласа» (3:2). Для форварда эта шайба стала 41-й в сезоне. Он обогнал российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и делит первое место с Давидом Пастрняком из «Бостона».

Овечкин провел на две игры меньше соперников (56 против 58). Четвертое место в списке снайперов с существенным отставанием (32 гола) делят три хоккеиста.