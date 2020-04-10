Мэттьюс гордится участием в снайперской гонке с Овечкиным

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс гордится соперничеством в снайперской гонке с российским форвардом Александром Овечкиным. У американца 47 голов — на один меньше, чем у россиянина.

— Очень прикольно и почетно быть частью одной дискуссии с таким парнем, как он, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Мэттьюса. — Как и участвовать в снайперской гонке с ним. Ови стал одним из величайших игроков целого поколения, имеет огромное влияние и в хоккее, и за его пределами, проложил дорогу для огромного количества игроков. Но все, на что я могу сейчас надеяться — это что мы сможем вернуться в игру, сможем вновь соперничать и заниматься тем, что любим больше всего.