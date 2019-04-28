Нападающий "Коламбуса" Мэтт Дюшен, который забросил победную шайбу в очередном матче серии четвертьфинала Кубка Стэнли против "Бостона" (3:2 2ОТ), отметил, что игрокам пришлось серьезно потрудиться. По его словам, весь матч приходилось гоняться за шайбой, но в итоге это принесло результат.

- Честно говоря, удовольствия в этой игре было мало, - цитирует Дюшена официальный сайт НХЛ. - Так часто и происходит в плей-офф. Многим из нас приходилось просто гоняться за шайбой. Но приходится мириться с этим и добывать результат.