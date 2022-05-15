Майк Бэбкок претендует на пост главного тренера «Айлендерс»

Бывший главный тренер «Детройта» и «Торонто» Майк Бэбкок является одним из претендентов на пост главного тренера «Айлендерс», сообщает The Athletic.

В ноябре 2019 года Бэбкок был уволен из «Торонто». Он возглавлял «Кленовые листья» с мая 2015 года. Также Бэбкок тренировал «Анахайм» и «Детройт». В 2008 году «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли под его руководством.

Бэбкок также возглавлял сборную Канады. Под его руководством команда дважды завоевала золото Олимпийских игр (2010, 2014), выиграла чемпионат мира (2004) и Кубок мира (2016).

После окончания нынешнего сезона «Айлендерс» расстались с главным тренером Барри Тротцем.