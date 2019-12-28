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Мать Ильи Самсонова впервые посетила матч сына в НХЛ

08:39
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На матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» (2:1) побывала мать голкипера «Кэпиталс» Ильи Самсонова Наталья. Она впервые посетила матч сына в Национальной хоккейной лиге.

— Конечно, это особенный момент, — приводит слова вратаря журналист AP Стефен Уайно в своем Twitter.

Самсонов был признан первой звездой матча, отразив 27 бросков из 28. Также он выиграл 10 из 12 первых матчей за клуб в стартовом составе, установив новый рекорд «Вашингтона».

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