Мать Ильи Самсонова впервые посетила матч сына в НХЛ

На матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» (2:1) побывала мать голкипера «Кэпиталс» Ильи Самсонова Наталья. Она впервые посетила матч сына в Национальной хоккейной лиге.

— Конечно, это особенный момент, — приводит слова вратаря журналист AP Стефен Уайно в своем Twitter.

Ilya Samsonov said his mother, Natalia, was in attendance for the first time in his NHL career. «It's special, for sure.» — Stephen Whyno (@SWhyno) December 28, 2019

Самсонов был признан первой звездой матча, отразив 27 бросков из 28. Также он выиграл 10 из 12 первых матчей за клуб в стартовом составе, установив новый рекорд «Вашингтона».