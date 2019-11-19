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Массовая драка и плевок в соперника — страсти в матче «Вашингтона» и «Калгари»

08:31
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В концовке второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Калгари» (5:2) произошла массовая потасовка. Инцидент случился после третьей шайбы «Кэпиталс».

Конфликт возник еще до гола Чендлера Стивенсона — форвард «Вашингтона» Брендан Лейпсик повздорил с игроками соперников. После взятия ворот партнеры по команде пришли ему на помощь и тоже вступили в драку. Гарнет Хэтэуэй плюнул в Эрика Гундбрансона, из-за чего нападающий хозяев был удален до конца игры.

Напомним, одну из шайб в этой игре забросил Александр Овечкин.

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