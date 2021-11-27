Маршан рассказал, почему Панарин бросил в него перчаткой
01:34
Нападающий «Бостона» Бред Маршан объяснил, из-за чего начался конфликт с российским хоккеистом «Рейнджерс» Артемием Панариным во время вчерашнего матча НХЛ. Россиянин бросил в соперника перчаткой.
«Его действия немного застали меня врасплох. Мы говорили о том, что ели на обед в честь Дня Благодарения. Ему не понравилось то, что я ел», — приводит ESPN слова Маршана.
За такое поведение Панарин был наказан удалением до конца игры за неспортивное поведение.
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