Марнер хочет подписать контракт с «Торонто» на 3 или 4 сезона

Нападающий «Торонто» Митч Марнер продолжает переговоры с клубом о подписании нового контракта. Стали известны условия, на которые может согласится канадец, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, сообщает в Twitter инсайдер Боб Маккензи.

Хоккеист готов подписать контракт на 3 года со средней зарплатой в 10 миллионов долларов или на 4 года с кэп-хитом в 9,75 или 10,75 миллиона в зависимости от условий распределения зарплаты по годам.

Марнер в прошлом сезоне набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в плей-офф.

...on a 3-yr, $ 9M AAV Marner bridge with a $ 12M QO in Year 4, it could actually be a 4-yr, $ 39M ($ 9.75M AAV). On a 3-yr, $ 10M AAV with a $ 13M QO in Year 4, it could actually be a 4-yr, $ 43M ($ 10.75M AAV). Either way, MM is set up to walk into UFA in 4 years. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) September 9, 2019

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