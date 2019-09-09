НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Марнер хочет подписать контракт с «Торонто» на 3 или 4 сезона

20:35
Теги:

Нападающий «Торонто» Митч Марнер продолжает переговоры с клубом о подписании нового контракта. Стали известны условия, на которые может согласится канадец, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, сообщает в Twitter инсайдер Боб Маккензи.

Хоккеист готов подписать контракт на 3 года со средней зарплатой в 10 миллионов долларов или на 4 года с кэп-хитом в 9,75 или 10,75 миллиона в зависимости от условий распределения зарплаты по годам.

Марнер в прошлом сезоне набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в плей-офф.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир