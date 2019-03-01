Марло – седьмой игрок в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

"Айлендерс" на своей площадке обыграли "Торонто" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для форварда гостей Патрика Марло эта встреча стала 1639-й в лиге. По этому показателю 39-летний хоккеист повторил достижение Дэйва Андрейчака и вышел на седьмое место в истории НХЛ.

Выне него: Крис Челиос (1651), Марк Рекки (1652), Рон Фрэнсис (1731), Яромир Ягр (1733), Марк Мессье (1756) и Горди Хоу (1767).

В текущем сезоне Марло провел 64 матча в "регулярке" и набрал 33 (14+19) очка. Напомним, что за "Торонто" он играет с 2017 года. С 1997 по 2017 год он выступал в составе "Сан-Хосе".