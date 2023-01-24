Марченко забросил десятую шайбу в сезоне

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко помог своей команде сравнять счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Россиянин забросил первую шайбу своей команды на 10-й минуте второго периода.

Спустя 49 секунд Патрик Лайне сравнял счет — 2:2.

22-летний Марченко забросил десятую шайбу в дебютном для себя в НХЛ сезоне-2022/23.