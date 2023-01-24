Панарин стал четвертым россиянином, заработавшим 50 и более очков в сезоне НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:2).

Таким образом, на счету 31-летнего нападающего 50 (12+38) очков. Он стал четвертым россиянином, который набрал в текущем сезоне 50 и более очков — также это удалось Александру Овечкину, Кириллу Капризову и Никите Кучерову.

Также Панарин обогнал Кучерова и вышел на чистое 15-е место по голевым передачам в НХЛ среди россиян.