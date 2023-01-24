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Сегодня, 06:25

Панарин стал четвертым россиянином, заработавшим 50 и более очков в сезоне НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:2).

Таким образом, на счету 31-летнего нападающего 50 (12+38) очков. Он стал четвертым россиянином, который набрал в текущем сезоне 50 и более очков — также это удалось Александру Овечкину, Кириллу Капризову и Никите Кучерову.

Также Панарин обогнал Кучерова и вышел на чистое 15-е место по голевым передачам в НХЛ среди россиян.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 49 23 26 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 63
2 Даллас 48 28 20 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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24.01 00:00
Торонто – Айлендерс
5 : 2
24.01 03:00
Рейнджерс – Флорида
 6 : 2
24.01 04:30
Даллас – Баффало
 - : -
24.01 05:30
Калгари – Коламбус
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 45 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 21 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 35 2.20
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