Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Питтсбург» (3:4 Б).

Возглавил тройку нападающий «Пингвинз» Брайан Раст, набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой признан его российский одноклубник Евгений Малкин, гол которого за 18 секунд до финальной сирены сравнял счет.

Третьей звездой встречи стал нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо, забросивший одну шайбу.