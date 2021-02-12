Малкин признан второй звездой матча «Айлендерс» — «Питтсбург»
06:17
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Питтсбург» (3:4 Б).
Возглавил тройку нападающий «Пингвинз» Брайан Раст, набравший 2 (1+1) очка. Второй звездой признан его российский одноклубник Евгений Малкин, гол которого за 18 секунд до финальной сирены сравнял счет.
Третьей звездой встречи стал нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо, забросивший одну шайбу.
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