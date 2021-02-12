«Питтсбург» по буллитам обыграл «Айлендерс», на счету Малкина спасительный гол

«Питтсбург» по буллитам выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). «Пингвинз» отыгрались на последней минуте основного времени. За 18 секунд до сирены голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сизикас — 3 (Клаттербак, Пулок), 5:39 — 1:0. Раст — 3 (Гюнтцель, Кросби), 11:47 — 1:1. Пажо — 2 (бол., Ледди, Бэйли), 16:40 — 2:1. Астон-Ризе — 1 (Блюгерс, Танев), 27:02 — 2:2. Барзал — 5, 53:35 — 3:2. Малкин — 3 (Летанг, Раст), 59:42 — 3:3.

Победный буллит: Кросби.

Вратари: Варламов — Десмит (58:59 — 59:42).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (10+6+8+5) — 35 (10+14+9+2).

Наши: — - Малкин (20.32/2/+1).

12 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.