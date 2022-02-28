Малкин признан первой звездой матча против «Коламбуса»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2).

На счету 35-летнего россиянина 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард «Блю Джэкетс» Джек Рословик, третья звезда — вратарь «Пингвинз» Кейси Десмит.

После этого матча «Питтсбург» с 74 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 55 очками — на девятой строчке.