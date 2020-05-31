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Малкин и Кастерова показали, как поздравили сына с днем рождения

17:51
Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном Никитой. Фото Instagram
Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном Никитой. Фото Instagram
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова в Instaram показали, как поздравили сына Никиту с днем рождения.

Сыну 33-летнего российского хоккеиста исполнилось четыре года.

На одном фото Никита стоит рядом с баскетбольным мячом, на котором стоит подпись баскетболиста Майкла Джордана. На следующем снимке — Евгений и его сын держат в руках торт с эмблемой «Пингвинз» и именным свитером Никиты с номером 4.

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