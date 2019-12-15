«Маленьким девочкам необходима мать». Заявление адвоката экс-супруги Никиты Зайцева

Марина Дубровская, адвокат бывшей супруги защитника Никиты Зайцева Маргариты, высказалась по поводу судебного процесса об опеке детей хоккеиста.

— Мы считаем, что отец и представители Никиты Зайцева распространяют заведомо ложные сведения. Справки о том, что Маргарита абсолютно здорова и не страдала и не страдает никакой из существующих зависимостей, были приобщены к материалам дела.

А что не требует доказательств, так это то, что двум маленьким девочкам (2 и 3,5 года) необходима мать как воздух. И это мы успешно докажем в суде.

И раз господин Игорь Зайцев обращается ко мне лично, я обращусь к нему в ответ и в очередной раз от имени Маргариты попрошу его о возможности увидеть детей, сообщить место их нахождения. Потому как по тому адресу, который Игорь Зайцев везде указывает как место проживания детей Маргариты, дочек нет. И это также зафиксировано.

Мы готовы приехать одни, либо с уполномоченным по правами ребенка, органами опеки с кем угодно. Мы очень надеемся на здравый смысл и человеческое поведение с вашей стороны. Спасибо.