Мальцев забросил 11-ю шайбу за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ

«Колорадо Иглс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Сан-Диего» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Колорадо» форвард Михаил Мальцев отметился голом в пустые ворота.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 27 матчей в АХЛ, в которых набрал 20 (11+9) очков.