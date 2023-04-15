Абрамов, Александров и Меркулов забросили по шайбе в матче фарм-клубов «Бостона» и «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Провиденс» со счетом 7:2.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Михаил Абрамов отметился голом, форвард Никита Александров набрал 3 (1+2) очка и был признан третьей звездой встречи. Форвард фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов забросил одну шайбу.

В текущем сезоне на счету 22-летнего Абрамова 53 матча в АХЛ, в которых он набрал 23 (10+13) очка. У 22-летнего Александрова 37 (19+18) очков в 39 матчах, на счету Меркулова 54 (24+30) очка в 65 играх.