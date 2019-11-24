Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан оценил игру нападающего Николая Прохоркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:3). Россиянин отличился в этом матче голом.

— Он все еще привыкает к новой лиге, к новым условиям, — цитирует тренера LA Kings Insider. — Но, думаю, что он провел в Северной Америке уже достаточно времени, чтобы адаптироваться. Хорошо, что он немного поиграл в АХЛ, где такой же размер площадки.

Мне больше нравится, как он действует в центре. Пробовали его на краю, но на позиции центрфорварда он выглядит увереннее. Прохоркин продемонстрировал свои сильные качества: он хорошо работает ногами, не боится идти в контакт. К тому же он стал действовать быстрее на льду.

Надеюсь, что он продолжит в том же духе. И докажет, что достоин твердого места в основе.

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