Луонго рассказал, почему он чувствует себя старым

Недавно завершивший карьеру вратарь Роберто Луонго рассказал, как на него влияют воспоминания о совместных выступлениях за "Флориду" с Павлом Буре.

- Во "Флориде" я успел сыграть еще с Павлом Буре, что заставляет чувствовать себя старым, а когда я пришел туда во второй раз, в команде была новая звезда - Александр Барков, - приводит официальный сайт клуба слова 40-летнего вратаря.

Луонго - двукратный обладатель Президентского кубка, четырежды участвовавший в Матче звезд НХЛ. Двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.

Легендарный канадец завершил карьеру