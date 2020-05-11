Лундквист попал в символический состав сборной Швеции от ИИХФ

Официальный сайт Международной федерации хоккея составил символическую сборную Швеции.

Из действующих игроков в нее попал только голкипер Хенрик Лундквист. Пару защитников составили Берье Салминг и Никлас Лидстрем.

Тройка нападения выглядит следующим образом: Петер Форсберг — Матс Сундин — Свен Юханссон.