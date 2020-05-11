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Лундквист попал в символический состав сборной Швеции от ИИХФ

14:30
Хенрик Лундквист. Фото iihf.com.
Хенрик Лундквист. Фото iihf.com.
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Официальный сайт Международной федерации хоккея составил символическую сборную Швеции.

Из действующих игроков в нее попал только голкипер Хенрик Лундквист. Пару защитников составили Берье Салминг и Никлас Лидстрем.

Тройка нападения выглядит следующим образом: Петер Форсберг — Матс Сундин — Свен Юханссон.

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