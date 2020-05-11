Лундквист попал в символический состав сборной Швеции от ИИХФ
14:30
Официальный сайт Международной федерации хоккея составил символическую сборную Швеции.
Из действующих игроков в нее попал только голкипер Хенрик Лундквист. Пару защитников составили Берье Салминг и Никлас Лидстрем.
Тройка нападения выглядит следующим образом: Петер Форсберг — Матс Сундин — Свен Юханссон.
Would this @Trekronorse all-time lineup get the win over @deb_teams today in the #IIHFVirtualWorlds?— IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2020
Make sure you vote for your favourite team to help them win gold!
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