«Вегас» продлил победную серию, обыграв «Лос-Анджелес»

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Для «Голден Найтс» эта победа стала четвертой кряду.

«Вегас» идет на 2-м месте в Западном дивизионе. «Кингз» располагаются на 7-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Голы: Носек — 8 (Мартинес, Теодор), 7:18 — 0:1. Так — 15 (Янмарк, Носек), 11:04 — 0:2. Мур — 6 (бол., Кемпе), 13:38 — 1:2. Пачиоретти — 21 (Стоун), 15:25 — 1:3. Стивенсон — 9 (Пачиоретти, Уайтклауд), 35:47 — 1:4. Мур — 7 (Кемпе), 38:22 — 2:4. Стоун — 14 (Пачиоретти), 45:28 — 2:5. Пьетранджело — 3 (Так, Носек), 50:53 — 2:6.

Вратари: Куик (Петерсен, 15:25) — Флери.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (12+7+3) — 32 (8+12+12).

15 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.