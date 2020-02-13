«Лос-Анджелес» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв «Калгари»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:3.

«Кингз» прервали свою серию из пяти поражений, однако с 45 очками остались на последнем месте в Западной конференции. «Калгари» с 64 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Голы: Баклунд — 8 (Ткачак), 31:37 — 0:1. Тоффоли — 15 (Копитар, Иафалло), 32:21 — 1:1. Вагнер — 4 (Льюис), 33:00 — 2:1. Макдермид — 3 (Браун, Лизотт), 41:42 — 3:1. Линдхольм — 23 (Райан, Годро), 43:25 — 3:2. Картер — 17 (Кемпе, Фрк), 55:12 — 4:2. Линдхольм — 24 (Годро, Андерссон), 56:55 — 4:3. Уокер — 5 (п.в., Копитар), 59:57 — 5:3.

Вратари: Петерсен — Риттих (55:54 — 56:55, 57:47 — 59:57).

Штраф: 13 — 19.

Броски: 33 (13+11+9) — 38 (8+14+16).

Наши: — - Елесин (10.59/2/0).

13 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.