"Лос-Анджелес" может выкупить контракт Фанефа

"Лос-Анджелес" может выкупить контракта защитника Диона Фанефа, если не сможет его обменять, информирует The Score. Для этого клубу придется выплатить игроку 5,7 миллиона долларов.

34-летний защитник еще имеет два года по контракту с "Кингз". При этом в соглашении есть пункт, ограничивающий обмен. Игрок может предоставить свой список из 12 клубов, желательных для перехода.

А прошедшем сезоне Фанеф забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач в 67 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-21".

