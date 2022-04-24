«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм»

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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХ со счетом 4:2.

Голами в составе хозяев отметились Артур Калиев, Мэтт Рой, Александр Эдлер и Алекс Иафалло.

За «Дакс» шайбы забросили Тревор Зеграс и Джеральд Мэйхью.

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в турнирной таблице Запада (94 очка). «Анахайм» находится на 13-й позиции (74 очка).

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«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Калиев — 14 (Байфилд, Грундстрем), 10:04 — 1:0. Зеграс — 21 (бол., Гетцлаф, Милано), 23:34 — 1:1. Мэйю — 10 (Махура), 29:06 — 1:2. Рой — 2 (Калиев, Копитар), 31:33 — 2:2. Эдлер — 3 (Байфилд), 46:21 — 3:2. Иафалло — 17 (бол., п.в., Кемпе, Копитар), 59:35 — 4:2.

Вратари: Куик — Столарз (57:53 — 59:35).

Штраф: 25 — 16.

Броски: 40 (15+13+12) — 20 (9+5+6).

Наши: — - -.

24 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center. 18230 зрителей.